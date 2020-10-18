Площадь крупнейшего в истории штата Колорадо пожара превысила 800 кв.км

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь природного пожара в северной части американского штата Колорадо 17 октября увеличилась до 805 кв.км, огонь распространяется из-за сильного ветра, сообщает ТАСС.

Пожар является крупнейшим по площади за всю историю наблюдений на территории штата. Огонь локализован сейчас на 62%.

По данным властей, множество строений уничтожено. Сколько именно, пока не сообщается. Чрезвычайные службы уточняют информацию об ущербе.

Жителям небольшого города Джемстаун, который находится примерно в 70 км к северу-западу от Денвера, рекомендовано эвакуироваться. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.-0-