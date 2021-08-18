Площадь лесного пожара на юге Свердловской области превысила 600 га

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесного пожара на юге Свердловской области России превысила 600 га, его тушение осложняется болотистой местностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Уральской базы авиационной охраны лесов Владимира Лютова."Площадь пожара превысила 600 га. Не вся техника может пройти по болоту, сейчас там работают уже три единицы гусеничной болотоходной техники. Применяется квадрокоптер", - рассказал Владимир Лютов.Уточняется, что в воздухе над Екатеринбургом на фоне природного пожара в Свердловской области зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации микрочастиц. Дымка от лесных пожаров установилась над Екатеринбургом утром 18 августа. Отмечается, что дымка не рассеется до конца недели, так как в городе жаркая безветренная погода.Ранее сообщалось, что 17 августа в Свердловской области зафиксировали лесной пожар. На данный момент продолжаются работы по его локализации. Природные пожары бушуют и в Республике Башкортостан, в последние 10 дней пиковые значения по площади пожаров составляли несколько тысяч гектаров.-0-