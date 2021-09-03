Площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 840 кв.км

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесного пожара "Калдор" в американском штате Калифорния превысила 840 кв. км. В его тушении участвуют свыше 4,4 тыс. пожарных. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает ТАСС.

Министерство обороны США готовится направить дополнительные силы на борьбу с огнем в Калифорнии. Площадь пожара "Калдор", начавшегося еще в середине августа в горных малообитаемых районах Сьерра-Невады на востоке Калифорнии, превысила в четверг 840 кв. км. Ранее власти вынуждены были объявить об эвакуации около 30 тыс. человек. Уничтожено свыше 600 построек. К настоящему моменту пожар локализован на 23%.

Президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям штата. -0-