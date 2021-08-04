Площадь лесного пожара возле села в Якутии увеличилась за сутки в 8 раз

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесного пожара у села Кылайы Усть-Алданского района в Якутии увеличилась за сутки до 2,5 тыс. га, сообщает ТАСС.

3 августа площадь составляла 300 га. По данным властей, есть угроза распространения огня на населенный пункт, огонь действует на расстоянии 1 км от него. Из села эвакуировано 138 человек, из них 84 - дети.

"Площадь пожара составляет 2,5 тыс. га, из них 1,5 тыс. га лесного массива, 1 тыс. га нелесного массива", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Бярийе, Тит-Ары, Танда развернуты пункты временного размещения. "Продолжается наращивание сил и средств. Сегодня с 10.00 на месте пожара будет работать вертолет МЧС России с водосливным устройством", - сказали в пресс-службе районной администрации города.

С северной стороны населенного пункта ведутся прокладка минерализованной полосы и встречный отжиг. С южной стороны в районе местности Багадьы наблюдается открытый огонь, работает трактор с плугом, в этой местности находится крутая сопка, трактором пройти сложно, пояснили в администрации.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.-0-