Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки сократилась на 123 тыс. га

5 августа, Иркутск /БЕЛТА - ТАСС/. Более 613 тыс. га леса горит в Иркутской области. За сутки площадь пожаров сократилась почти на 123 тыс. га, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Утром 4 августа площадь пожара составляла 735,9 тыс. га. "По состоянию на 07.00 действуют 125 пожаров в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах на площади 613 тыс. 30,7 га, из них 12 пожаров локализованы на площади 10 тыс. 964,7 га. Применение авиации МЧС России и Министерства обороны позволило сократить площадь действующих лесных пожаров. По сравнению с предыдущими сутками количество пожаров уменьшилось на 11, площадь - на 122 тыс. 908,5 га", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 4 августа, в тушении были задействованы девять воздушных судов,в понедельник шесть вертолетов Ми-8, два самолета Бе-200 и самолет Ил-76 продолжат тушение пожаров.

По данным космического мониторинга, в Иркутской области в зоне задымления находятся девять населенных пунктов в двух районах.-0-