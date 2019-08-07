7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась до 675 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Утром 6 августа лес в регионе горел на площади 650,4 тыс. га. По состоянию на 7 августа в Иркутской области зафиксировано 136 пожаров, из них 18 - локализованы на площади 22,8 тыс. га.

По данным Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с отсутствием осадков на территории cеверных и верхнеленских районов улучшение лесопожарной обстановки не ожидается. В зоне задымления находятся 37 населенных пунктов. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

С 1 августа на тушении лесных пожаров в Иркутской области задействована авиация МЧС России и Минобороны.-0-