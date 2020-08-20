Площадь лесных пожаров в Калифорнии возросла до 15 тыс. га

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калифорнии (США) бушует более 360 лесных пожаров, общая площадь возгораний возросла до 15 тыс. га, сообщает CNN.

Вчера, 19 августа, в Калифорнии был объявлен режим чрезвычайной ситуации, десятки тысяч жителей эвакуированы в безопасные районы. Власти штата сообщают, что в сейчас огонь угрожает городу Вакавилль (пригород Сан-Франциско), где проживают свыше 100 тыс. человек. Сам Сан-Франциско затянут дымкой, сообщает Euronews.

Сообщается также, что в Калифорнии разбился вертолет, который тушил лесные пожары. Пилот погиб, причины катастрофы неизвестны. На месте падения вертолета возник новый очаг возгорания.

Причиной столь масштабных пожаров стала чрезвычайно жаркая погода: 17 августа в калифорнийской Долине Смерти зафиксирована рекордная температура +54,4°C. Около 37 млн человек, живущих на западе Калифорнии, получили предупреждение об аномальной жаре. В ближайшие дни температура воздуха в ряде районов может превысить 37 градусов. Департамент лесного хозяйства и пожарной защиты Калифорнии сообщил, что за последние трое суток в штате зафиксировано свыше 10,8 тыс. ударов молний, которые спровоцировали сотни новых пожаров.-0-

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