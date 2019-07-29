Площадь лесных пожаров в Красноярском крае - более 1 млн га

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края выросла до 1,030 млн га, за половину суток очаг увеличился на 4,5%, сообщает ТАСС.

Основная часть пожаров бушует в труднодоступных районах, стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и борьба с огнем ведется в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры. Там горит более 1,025 млн га.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время нет дождей, температура воздуха долгое время держится на отметке 30 градусов, пожарам помогают порывы ветра и сухие грозы.-0-