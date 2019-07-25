Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 907 тыс. га

25 июля, Красноярск /БЕЛТА - ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края России достигла почти 907 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет, свидетельствуют данные оперативной сводки регионального лесопожарного центра за 25 июля.

"По оперативной информации на 09.00 по местному времени 25 июля, на территории края зафиксировано 130 лесных пожаров на общей площади - 906,817 тыс. га", - сообщается в сводке.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит 899 тыс. га. Пожары наблюдаются в Абанском, Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах.

По данным на 09.00 по местному времени 24 июля, в регионе горели леса на площади почти 846 тыс. га. В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. На особом контроле МЧС находятся девять населенных пунктов, где леса горят в двадцатикилометровой зоне.

По данным пресс-службы министерства, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30 градусов, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.-0-