Площадь лесных пожаров в России превысила 67 тыс. га

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесных пожаров на территории России выросла более чем в два раза за минувшую неделю и в данный момент составляет 67 913 га. Об этом ТАСС сообщил источник в лесной службе.

Наиболее сложная обстановка складывается в Сибири и на Дальнем Востоке.

По данным Авиалесоохраны, на утро 27 июля в России пылают 148 лесных пожаров на площади 67 913 га.

Ранее сообщалось о более чем двукратном увеличении площадей пожаров на Чукотке - с 18 до 44,5 тыс. га. При этом отмечалось снижение площади горения в Якутии.-0-