27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесных пожаров в России сократилась за сутки почти на 13 тыс. га, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

В настоящее время в регионах России бушуют более 90 лесных пожаров на площади 43,3 тыс. га. Сутками ранее огнем было охвачено 56 тыс. га. Наибольшее количество возгораний в Красноярском крае - 66 очагов на площади 19,5 тыс. га. Два пожара на площади 11,9 тыс. га зафиксированы на Камчатке. На Чукотке лесными пожарами охвачена площадь в 8,4 тыс. га. Возгорания обнаружены в Иркутской, Амурской, Магаданской и Ульяновской областях, в Якутии, Забайкалье и Крыму.

В тушении лесных пожаров задействованы 1,2 тыс. человек и 133 единицы техники, 19 воздушных судов на мониторинге и 11 - на тушении. Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах России, в двух из них введен режим ЧС, в 43 регионах установлен особый противопожарный режим.-0-