Площадь лесных пожаров в России составляет более 163 тыс. га

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в регионах России ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 5,3 тыс. га. Такая информация размещена на официальном сайте ФБУ "Авиалесоохрана", сообщает БЕЛТА.

Сейчас в различных российских регионах действует 21 лесной пожар, общей площадью 163,3 тыс. га. Большинство из них в Якутии, где ведется борьба с 17 лесными пожарами, площадь которых составляет 163,1 тыс. га. Также горят леса в Республике Марий Эл, на Камчатке, в Новосибирской и Тюменской областях. В тушении задействовано 752 человека, 159 единиц техники, два воздушных судна, а еще 19 воздушных судов проводят мониторинг.

Особый противопожарный режим действует в 44 субъектах Российской Федерации.-0-