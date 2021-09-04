Площадь лесных пожаров в России составляет более 200 тыс. га

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки на территории России было ликвидировано 88 лесных пожаров на площади более 2,7 тыс. га. Такая информация размещена на официальном сайте ФБУ "Авиалесоохрана", сообщает БЕЛТА.

По состоянию на сегодняшнее утро, в России действует 130 лесных пожаров на площади 201 699 га. Основная часть всех пожаров приходится на Якутию, где горит почти 144 тыс. га леса. Почти 27 тыс. га - в Иркутской области, около 8 тыс. га - в Свердловской области. Еще в десяти регионах горит не более 700 га леса в каждом. Также зафиксированы два пожара на особо охраняемых землях - в Башкирии и в Самарской области. На тушении пожаров задействовано более 6 тыс. человек, почти 1,5 тыс. единиц техники, 12 воздушных судов. Авиамониторинг лесопожарной обстановки проводят 42 воздушных судна.

Режим чрезвычайной ситуации введен в семи российских регионах, особый противопожарный режим - в 55 субъектах.-0-