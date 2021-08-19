Площадь пожара "Калдор" в калифорнийском Эль-Дорадо превысила 25 тыс. га

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В калифорнийском округе Эль-Дорадо стремительно распространяется пожар "Калдор", вспыхнувший в конце минувшей недели, сообщает CNN.Площадь пожара превысила 25 тыс. га. Более 16 тыс. человек эвакуированы. Два человека пострадали и были госпитализированы.Многие здания были уничтожены или повреждены. В результате пожара сгорела как минимум одна школа, церковь и почтовое отделение. Сейчас под угрозой находятся более 6 тыс. зданий.По словам официальных лиц, оценка ущерба еще не началась, поскольку пожар стремительно растет. Распространению огня содействуют ветер и засуха.При этом не утихает второй по величине в истории Калифорнии лесной пожар "Дикси", начавшийся месяц назад. Он охватил более 268 тыс. га, уровень локализации пожара составляет 35%.По данным Национального межведомственного пожарного центра США, более 25 тыс. пожарных работают над тушением 104 крупных пожаров, которые происходят в основном в западных штатах страны.-0-