Площадь пожара на складе с боеприпасами в Красноярском крае может увеличиться

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил, что площадь возгорания в зоне склада с боеприпасами в Ачинске, где произошел взрыв сегодня днем, может увеличиться. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24", сообщает ТАСС.

"Мы этого не исключаем", - сказал губернатор, отвечая на вопрос о возможности распространения огня. "Радиус опасной зоны до конца еще не определен. Это будет зависеть от того, какие боеприпасы могут взрываться. Сегодня этот склад, так скажем, горит еще очень локально. И поэтому, в зависимости от распространения огня, возможно изменение зоны поражения", - добавил он.

Из зоны, куда могут разлететься при взрывах осколки боеприпасов, предполагается вывезти около 6 тыс. человек. "По большей части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится", - сказал губернатор.

В местах предполагаемого пребывания эвакуированных готовятся условия для их размещения, подвозятся продукты питания. "Ачинск - это большой город с необходимым набором медицинского персонала и медикаментов. Кроме того, у нас мобилизованы медицинские силы города Красноярска, и при необходимости они могут быть вывезены сюда", - заверил Александр Усс.

Рассматривается вариант эвакуации медицинских учреждений Ачинского района, которые могут попасть в зону поражения боеприпасов. Принимаются дополнительные меры по обеспечению электроснабжения.

Также в настоящее время воздушное пространство над военной частью закрыли на всех эшелонах в радиусе 30 км. "Министерство обороны проводит разведку ситуации. По ее итогам зона ограничений в части организации воздушного движения в случае необходимости может быть расширена", - отметили в Госкорпорации по организации воздушного движения (ФГУП ГК ОРВД). Над этим регионом проходят четыре воздушные трассы. Сейчас авиадиспетчеры помогают воздушным судам обойти зону ограничений.

"На данный момент ситуация находится в тяжелой, критической фазе, но она координируется штабом, который находится в Ачинске. В работе его принимают участие руководители силовых структур, ряда предприятий, жизненно важных для Ачинска, а также представители МЧС, правоохранительных органов, медицинских учреждений и всех необходимых служб", - заключил губернатор.-0-