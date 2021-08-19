Площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка перекрыта из-за подозрительного предмета

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людей эвакуировали с площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка (США) из-за подозрительного предмета, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.Около 12.30 по местному времени (19.30 по минскому), предположительно, велосипедист бросил металлический контейнер у красных ступеней - центральной части площади. Правоохранители выставили оцепление с 45-й по 47-ю улицы и работают на месте.В настоящее время центр Вашингтона также оцеплен. Были сообщения, что в районе библиотеки Конгресса США может находиться заминированная машина. Полиция уже эвакуировала людей из близлежащих домов и ведет переговоры с водителем автомобиля, который утверждает, что транспортное средство заминировано. Мотивы мужчины пока неизвестны, на месте находятся сотрудники ФБР.-0-