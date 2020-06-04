Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составила 180 тыс. кв.м

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общая площадь загрязнения нефтепродуктами, разлившимися на ТЭЦ-3 в Норильске, составила 180 тыс. кв.м, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надеждинского металлургического завода компании "Норильский никель" и повлекли загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

"По состоянию на 2 июня 2020 года площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов (устройств из непромокаемого материала, позволяющих сдерживать распространение пятна нефтепродуктов по поверхности водного объекта), составила 180 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

Возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ: 254 ("Порча земли"), 246 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") и 250 ("Загрязнение вод"), которые соединены в одно производство, расследованием занимается Главное следственное управление СК России. Уже назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других судебных экспертиз, по результатам которых будут установлены в том числе сумма ущерба и причины происшествия.

В четверг министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс прибыли в Норильск, где пройдет рабочее совещание по ликвидации разлива под председательством главы МЧС. В планах у губернатора посещение ТЭЦ-3, облет территории разлива нефтепродуктов.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.-0-