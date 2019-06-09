По данным Exit poll, 70,13% избирателей в Казахстане проголосовали за Касым-Жомарта Токаева

9 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. По данным Exit poll, на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан за кандидата Касым-Жомарта Токаева проголосовало более 70% избирателей, пришедших на участки, передает "Казинформ".
По результатам Exit poll, голоса избирателей распределились следующим образом: Жамбыл Ахметбеков - 3,86%, Дания Еспаева - 5,32%, Амиржан Косанов - 15,39%, Толеутай Рахимбеков - 3,03%, Амангелды Таспихов - 1,41%, Касым-Жомарт Тоқаев - 70,13%, Садыбек Тугел - 0,86%. Как сообщалось ранее, в избирательной кампании участвовали семь кандидатов на пост главы государства.-0-
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