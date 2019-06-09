По данным Exit poll, 70,13% избирателей в Казахстане проголосовали за Касым-Жомарта Токаева

В Казахстане в день внеочередных выборов Президента РК голосование на избирательных участках прошли с 07:00 до 20:00 по местному времени. На территории Казахстана и за ее пределами образованы 9 968 избирательных участков. 64 участка действовали в этот день за рубежом, в 51 государстве.