По данным ВОЗ, почти 373 тыс. людей заболели коронавирусом в мире

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения 24 марта сообщила о 372 757 заразившихся коронавирусом и 16 231 умерших, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ.
Данная статистика говорит о том, что за сутки число заразившихся увеличилось почти на 40 тыс. человек, а количиство смертей выросло на 1722.
Наибольшее количество заболевших и скончавшихся от вируса зафиксировано в европейском регионе: 195 511 человек заразились и 10 189 – умерли. За сутки число заболевших выросло на 20 087, а умерших – на 1447.
Второе место по данным показателям занимает Западно-Тихоокеанский регион. Здесь зафиксировано 96 580 заболевших и 3502 летальных исхода.
На третьем месте Южная и Северная Америка, где коронавирусом заболели 49 444 человека, а умерли – 12 428.
Кроме этого, за сутки о выявлении COVID-19 сообщили четыре новых страны и территории.-0-