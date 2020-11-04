По делу о нападении на Кабульский университет обвиняются в халатности 13 полицейских

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 сотрудников полиции задержаны в Афганистане в ходе расследования обстоятельств нападения экстремистов на университет в Кабуле. Об этом сообщил афганский телеканал TOLONews со ссылкой на представителя столичной полиции.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов обвиняются в халатности при обеспечении безопасности на территории вуза. Отмечается, что в числе задержанных - глава районного управления полиции Кабула.

2 ноября на территории университета в Кабуле раздался взрыв, после чего группа вооруженных лиц начала стрельбу рядом с юридическим факультетом вуза. К университету были направлены отряды афганского спецназа. Силам безопасности удалось эвакуировать сотни человек, находившихся рядом с местом ЧП. Боевики были ликвидированы. По словам очевидцев, нападавшие были в военной форме.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

В результате атаки, по разным данным, погибли от 22 до 35 человек, около 50 пострадали. Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла выступил с осуждением нападения, назвав это ужасным преступлением. Власти Афганистана объявили 3 ноября национальным днем траура.-0-