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По делу о пожаре на шахте в Соликамске задержали четырех человек

В мире 23.12.2018 | 15:47
Фото ГУ МЧС по Пермскому краю
Фото ГУ МЧС по Пермскому краю

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По уголовному делу о пожаре на шахте в российском Соликамске задержали четыре сотрудника компании УС-30, занимавшейся строительными работами, сообщает ТАСС.

В качестве подозреваемых задержаны сотрудники ФГУП "УС-30 СМУ-680": горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек"). По данным следствия, строительные работы на руднике шахты производились работниками сторонней подрядной организации.

Как сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев, горение в шахте компании "Уралкалий" происходило на глубине 362 м, на том же уровне находились и девять погибших рабочих. Специалисты установят точное время гибели людей. Компания "Уралкалий" выплатит семьям работников "УС-30", погибших в шахте в городе Соликамск Пермского края, по 3 млн рублей.-0-

Девять человек погибли на шахте в СоликамскеДевять человек погибли на шахте в Соликамске
Задымление произошло накануне около 10.04 по московскому времени, в стволе шахты работали 17 человек, 8 из которых вышли на поверхность. Они не пострадали.

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пожар, регионы России, Россия, смерть
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