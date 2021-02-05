По делу о пожаре на складе в Красноярске задержаны два человека

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержали двух подозреваемых по делу о пожаре на складе запчастей в Красноярске, сообщает пресс-служба СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК", ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Сейчас с участием подозреваемых проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение в установленный законом срок. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении фигурантов под стражу.

Как сообщалось ранее, 3 февраля в здании склада-магазина автозапчастей ООО "Автротрейд-КСК", расположенного по улице Калинина города Красноярска, возник пожар. Погиб один работник "Автотрейд-КСК" и трое пожарных.

По предварительным данным, к возгоранию привел аварийный режим работы электросети. Быстрому распространению огня способствовала высокая загрузка склада горючими материалами.-0-