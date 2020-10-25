По делу об убийстве учителя во Франции задержан еще один человек

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках расследования теракта в Конфлан-Сент-Онорин во Франции, где был убит школьный учитель, французская полиция задержала в городе Блуа и поместила под стражу 22-летнего парня. Об этом сообщает телеканал BFM.

По информации телеканала, молодой человек чеченского происхождения подозревается в пропаганде терроризма. Следствие установило, что он поставил "лайк" публикации террориста в Twitter под снимками убитого учителя.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя Самюэля Пати рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен. Расследование этого дела было поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент назвал случившееся терактом. В настоящее время под следствием по делу об убийстве учителя находится семь задержанных.-0-