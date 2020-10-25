По факту ЧП на танкере в Азовском море возбудили дело о нарушении пожарной безопасности

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на российском танкере в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала она.

По данным СК, 24 октября около 18.30 мск в акватории Азовского моря произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняющейся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. Ранее сообщалось, что во втором танке произошел взрыв паров топлива, причиной которого могло стать нарушение правил безопасности или проведение огневых работ.

На борту танкера "Генерал Ази Асланов" находились 13 человек, 10 из них спасены, судьба троих неизвестна.-0-