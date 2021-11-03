По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено после крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта)", - говорится в сообщении.

На месте крушения самолета были обнаружены тела пяти погибших, сообщили ТАСС в экстренных службах. "Все находившиеся на борту погибли. На данный момент обнаружены тела пяти погибших. Поиск остальных продолжается", - сказал источник агентсва.

По данным МЧС, на борту Ан-12 находились 7 человек. По информации властей региона, там был только экипаж. В экипаже были, предположительно, граждане Беларуси, России и Украины.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выехал на место ЧП. Туда также направились четыре бригады скорой помощи и две медицины катастроф.

Борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АО и возвращался в аэропорт базирования. При заходе на посадку в Иркутске экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг. -0-

Ошибка пилотирования и технеисправность могли стать причинами крушения Ан-12 под Иркутском