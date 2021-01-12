По факту схода лавины в Норильске возбуждено второе уголовное дело

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил еще одно уголовное дело в связи с гибелью троих человек в результате схода лавины. Задержан оперативный дежурный диспетчерской службы администрации города Норильска, его подозревают в халатности, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В ходе расследования было установлено, что 30 декабря 2020 года специалисты МЧС передали прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края. В нем сообщалось, что с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в горных районах возможны сходы лавин.

В этот же день составленный прогноз о лавиноопасности был направлен в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Норильска. По версии СК, дежурный получил прогноз, но не включил его в оперативную сводку. В результате администрация города и иные органы не были предупреждены об опасности, необходимые меры не были предприняты.

Как сообщалось ранее, сход лавины произошел 8 января в 20.30 по московскому времени в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске. Всего под снегом оказалось до шести не принадлежащих комплексу домиков, которые сдавались внаем. Во время поисковых мероприятий под снегом был обнаружен 14-летний подросток, который с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Сейчас он переведен из реанимации в палату соматического отделения. Его состояние улучшается. При сходе лавины погибли родители мальчика и его полуторагодовалый брат.-0-