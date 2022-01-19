По меньшей мере 10 человек стали жертвами проливных дождей на Мадагаскаре

19 января, Антананариву /БЕЛТА - СИНЬХУА/. По меньшей мере 10 человек погибли в столице Мадагаскара Антананариву и его окрестностях в результате ливней.
Согласно данным Службы по управлению рисками и ликвидации последствий стихийных бедствий острова, около 500 жителей были вынуждены покинуть свои дома, два человека пострадали. Проливные дожди также повлекли материальный ущерб, включая обрушение зданий, повреждение инфраструктуры и затопление сельскохозяйственных угодий.
Управление по защите от наводнений низменности Антананариву выпустило оповещение об угрозе стихийного бедствия в районе, где протекает река Сисаони.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ливни на острове могут усилиться.
В настоящий момент Мадагаскар переживает сезон дождей, который часто приводит к жертвам и масштабным разрушениям. В 2020 году проливные дожди унесли жизни 32 человек, тысячи были вынуждены покинуть свои дома.-0-