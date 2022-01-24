По меньшей мере 15 человек пострадали во время беспорядков в Брюсселе

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе беспорядков в Брюсселе, которые произошли в воскресенье после демонстрации протеста против санитарных ограничений, пострадали не менее 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на управление полиции центральной зоны города Брюссель-Иксель.
"Пострадали по меньшей мере 12 участников манифестации и трое полицейских", - говорится в сообщении управления.
По оценке полиции, в демонстрации против санитарных ограничений в Европе участвовали до 50 тыс. человек. После манифестации в Европейском квартале Брюсселя произошли столкновения с полицией и погромы, в которых приняло участие до 1 тыс. человек. Полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ, несколько десятков манифестантов задержаны.-0-