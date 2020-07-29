По меньшей мере 19 человек погибли в результате ДТП на западе Мали

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 19 человек погибли, еще 19 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в области Куликоро на западе Мали, сообщает Синьхуа.

По информации агентства, полученной из регионального ведомства гражданской обороны, недалеко от столицы африканской страны Бамако произошло лобовое столкновение грузовика, следовавшего из города, и микроавтобуса с пассажирами. В результате аварии 19 человек погибли на месте, еще семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 получили незначительные травмы. Все пострадавшие госпитализированы в Бамако. Причины ДТП выясняются.-0-