По меньшей мере 25 человек погибли при нападении террористов на автобус в Сирии

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 25 человек погибли при нападении террористов на пассажирский автобус, следовавший по шоссе Пальмира - Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По его данным, еще 13 человек получили ранения. Атака произошла рядом с поселком Кабаджиб боевиками террористической группировки "Исламское государство". Они проникли к шоссе из района Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Боевики сожгли автобус и скрылись в Сирийской пустыне.

Прибывшие на место инцидента сирийские военнослужащие оказали помощь раненым и доставили их в госпиталь в Дейр-эз-Зор.-0-