25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 30 домов обрушились после землетрясения на востоке Турции, сообщает ТАСС.

Как сообщается, не менее пяти домов обрушились в провинции Элязыг, еще 25 - в уезде Доганьол в провинции Малатья. Власти просят граждан не входить в здания, которые могут обвалиться, поскольку афтершоки до сих пор продолжаются.

Как сообщалось, в результате трагедии погибли 20 человек, ранения получили по меньшей мере 1015.

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20 Ранее сообщалось о 14 погибших и более 300 пострадавших. По уточненной информации, 14 человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть - в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 1015 человек.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано 24 января в 20.55 по местному времени в восточной провинции Элязыг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.-0-