По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии

Фото из архива EPA-EFE
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли и еще один был ранен во время стрельбы на домашней вечеринке в городе Инглвуд в Калифорнии, сообщает газета USA Today.
Пострадавшего мужчину госпитализировали, он находится в критическом состоянии.
Как сообщает газета Los Angeles Times, стрельба произошла на вечеринке в честь 20-летия одной из местных жительниц, которая вместе со своей сестрой погибли в результате инцидента. Также были убиты двое их друзей.
Полиция ведет расследование произошедшего. По предварительным данным, стрельбу открыли несколько человек.
Мэр города Джеймс Баттс назвал этот инцидент худшим "актом насилия" в городе за последние годы.-0-