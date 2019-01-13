По последним данным, взрыв в Париже унес жизни трех человек

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва в пекарне в центре Парижа погибли двое пожарных и одна посетительница, гражданка Испании. Об этом сообщает Le Figaro.

Еще 46 человек пострадали.

В центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Здание полностью уничтожено.

Как ранее сообщил телеканал BFM со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, погибли 4 человека. Прокуратура Парижа опровергла эту информацию, заявив о двух погибших-0-