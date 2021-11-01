По центру Киева прошли расисты в костюмах ку-клукс-клана

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве на Крещатике состоялась расистская акция, участники которой были одеты в костюмы ку-клукс-клана, сообщает украинское издание "Страна".

Участники акции прошли по центру столицы с плакатами, на которых было написано: "Да, мы расисты", "ККК вернулся" и White Power. После своего шествия участники акции сфотографировались на Крещатике с поднятой в нацистском приветствии рукой.

Ку-клукс-клан (сокращенно KKK) - это ультраправая расистская организация в США, отстаивавшая идеи превосходства белых и белого национализма.

В последнее время в Украине произошло несколько событий, во время которых участники демонстрировали нацистское приветствие. Так, в октябре в Ирпене ультраправые провели акцию протеста, в ходе которой они зиговали портрету главы "Муниципальной стражи" Сергея Бондаря. Также 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, в центре Киева состоялся концерт с зигующими музыкантами.

Ранее правозащитник Максим Вилков заявил, что на фоне экономического кризиса, связанного в том числе с COVID-19, происходит рост ультраправых настроений. Наиболее ярко это выражается в Украине и странах Балтии.-0-