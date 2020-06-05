По ту сторону пандемии: как изменится рынок труда

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с пандемией COVID-19 миллионы людей по всему миру работают сегодня из дома. Многие успели оценить плюсы и минусы новой жизни. Прицениваются и компании: стоит ли платить за аренду офиса, если можно обойтись? Служба новостей ООН обсудила этот и другие вопросы с экспертами Международной организации труда (МОТ).

О том, что технологии изменят условия труда, говорили задолго до пандемии. В 2019 году, выступая на Международной конференции труда, занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев предложил реорганизовать рабочее время, чтобы оно стало более лояльным: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости. С этой идеей были согласны многие эксперты, однако переходный процесс, как предполагалось, должен был занять какое-то время.

Будущее наступило быстрее, чем ожидалось. COVID-19 заставил проводить совещания в режиме онлайн или по телефону, а многочисленные виртуальные платформы, предназначенные для таких встреч, были вынуждены срочно укреплять свои технические возможности, чтобы обслужить резко возросшее число пользователей. Дети во многих странах тоже учатся виртуально и в таком же формате встречаются с друзьями.

Несколько крупных компаний (среди которых Twitter и Facebook) уже заявили о том, что незапланированный пилотный проект оказался успешным, и они готовы внести изменения в свой подход к организации труда. Однако касается это далеко не всех. По оценкам МОТ, только 27% всей рабочей силы в странах с высоким уровнем дохода могут работать дистанционно. Но это не значит, что все они воспользуются этой возможностью.

Эксперты пытаются понять, как расширить позитивные стороны таких изменений и смягчить негативные последствия. "Благодаря дистанционной работе многие компании продолжили деятельность в условиях пандемии, одновременно обеспечив защиту здоровья персонала, - говорит представительница МОТ Сьюзан Хайтер. - Люди могут работать, получать зарплату и при этом проводить время с семьей. Родители могут выкроить время, чтобы помочь детям с учебой и позаботиться о представителях старшего поколения".

Но не все так гладко. По мнению эксперта МОТ, стерлась грань между рабочим и личным временем, из-за этого многие испытывают стресс, что приводит к психологическим проблемам. Людям приходится разрываться между работой и семьей, когда все дела требуют внимания одновременно. Есть выход и из этой ситуации.

В МОТ считают, что, пересмотрев схемы разделения труда, компании могут обеспечить более гибкий рабочий график и при этом сохранить рабочие места. Например, можно укоротить рабочую неделю, говорит Сьюзан Хайтер, а в самое напряженное время в середине дня поделить обязанности между несколькими сотрудниками. Это позволит избежать увольнений и поможет сотрудникам более гармонично совмещать рабочие обязанности с семейной жизнью.

Более того, работа из дома может быть удобна тем, кто достиг пенсионного возраста, но не готов отправиться на заслуженный отдых. Такие сотрудники зачастую обладают бесценным опытом и могут быть полезны компании, а работая дистанционно, они получают возможность выстраивать день по своему усмотрению. "Тем не менее, - предупреждает Сьюзан Хайтер, - многие люди при таком образе жизни все же чувствуют себя в изоляции. У работы в офисе есть и социальная сторона, виртуальные встречи не заменяют личное общение и не позволяют чувствовать свою принадлежность к коллективу".

Когда компании, работающие в сфере программного обеспечения или финансов, поймут, как обеспечить безопасность каналов связи и баз данных, они могут заинтересоваться наймом на работу жителей развивающихся стран. Для того чтобы эти государства могли воспользоваться возможностью трудоустройства своих граждан, они должны создать соответствующую инфраструктуру. "Правда, этот процесс займет какое-то время, а вот растущая безработица в развивающихся странах уже сейчас оказывает самое негативное влияние на жизнь людей", - подчеркнула представительница МОТ.

В целом квалифицированная рабочая сила, как считают эксперты Международной организации труда, будет нарасхват и ощутимо подорожает, а вот некоторые профессии, особенно низкооплачиваемые, могут быть не так востребованы, как раньше. Это приведет к росту безработицы.

Михаил Пушкин, главный специалист по вопросам занятости Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, напоминает, что виртуальные встречи заменят людям и командировки. Ехать никуда не надо, все можно решить, не выходя из дома. "Компании будут экономить средства, а это значит, что эти средства не увидят авиакомпании, рестораны и гостиницы, это сильно изменит ландшафт, и это произойдет очень скоро, - говорит он. - Людей надо переучивать уже сейчас, используя те же самые цифровые платформы. Далеко не все из тех, кто был занят в сфере туризма, транспорта или гостиничного бизнеса, смогут вернуться на свои рабочие места".

При этом в сфере образования, которая отлично уживается с цифровыми технологиями, ожидается расцвет. Не менее востребованы будут строительные профессии: во-первых, многие страны будут стимулировать экономику при помощи проектов по строительству инфраструктуры, во-вторых, на стройке легко сохранять социальную дистанцию и обеспечивать безопасные условия труда.-0-