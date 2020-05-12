Победителей кинофестиваля ВОЗ на тему здравоохранения определили в Женеве

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала фильмы-победители организованного ею первого международного фестиваля короткометражного кино "Здоровье для всех". Среди них ленты режиссеров из ЮАР, Мьянмы, Канады, Испании и Великобритании, сообщает ТАСС.

Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на торжественной церемонии объявления итогов киносмотра в режиме телеконференции, "качество и количество представленных фильмов превзошло все ожидания". ВОЗ рассчитывала на 500 заявок, а в итоге поступило почти 1,3 тыс. фильмов из 110 стран.

Лучшие фильмы определены в трех номинациях.

В категории видеорепортажей победил фильм "Мечта доктора" (A doctor's dream) продюсерской компании из ЮАР.

Среди анимационных фильмов лучшей признана лента режиссеров из Мьянмы "Чистилище" (Limbo), а в категории киноработ о медсестрах выиграла лента "Война и милость" (War and Grace) Сони Лоуман - представительницы благотворительной организации "Международный медицинский корпус".

Специальных премий жюри удостоены испанский фильм "Кассандра - 13-летняя мама" (Kassandra, a 13-old mum), британская лента "Сестринская помощь в общине" (Nursing In The Community), а также фильм "Рак разделенный" (Cancer Divided) продюсерской компании из Канады.

Глава ВОЗ поблагодарил победителей и всех, кто прислал фильмы на фестиваль. "Спасибо вам за ваш энтузиазм, креативность и напряженную работу, за то, что привлекли внимание к животрепещущим проблемам глобального здравоохранения", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Первоначально планировалось, что фестиваль пройдет во время Всемирной ассамблеи здравоохранения. Однако из-за пандемии коронавируса и киносмотр, и подведение итогов провели раньше, приурочив к отмечаемому 12 мая Международному дню медицинской сестры.-0-