Побочные эффекты фиксируют у 0,1% привившихся "Спутником V" - Мурашко

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Побочные эффекты фиксируют у 0,1% привившихся вакциной от коронавируса "Спутник V", заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Михаил Мурашко отметил, что Россия сегодня получает данные от зарубежных коллег по поставляемой вакцине "Спутник V", фиксируется все, даже небольшие осложнения. Количество выявленных побочных эффектов составляет менее 0,1% даже с учетом незначительных температурных реакций и незначительной болезненности в месте инъекции.

Глава Минздрава также сообщил, что количество стационарных пунктов вакцинации от коронавируса, развернутых в России, составляет 5 тыс. Во всех пунктах вакцинации введены стандартные операционные процедуры. Кроме того, совместно с компанией "Росатом" были разработаны методики по увеличению пропускной способности этих пунктов. Доступна также запись на вакцинацию через портал госуслуг. "Этим способом воспользовались уже более 640 тыс. человек", - сказал Михаил Мурашко.

По данным главы Минздрава, в России от коронавирусной инфекции сейчас лечатся около 347 тыс. человек. "На сегодняшний день медицинскую помощь в стране получают 347 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией, это достаточно большая цифра. 72% пациентов получают данную помощь в амбулаторных условиях", - подчеркнул министр.-0-