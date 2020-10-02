Поборники сепаратизма стремятся к созданию параллельного общества во Франции - Макрон

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французское общество к решительной борьбе против исламистского сепаратизма. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в пятницу, сообщает ТАСС.

"Мы должны развернуть решительную борьбу с поборниками сепаратизма, которые стремятся к созданию во Франции параллельного общества, - отметил президент. - Это проявляется, в частности, в запрете детям посещать школу, в отрицании равенства между мужчинами и женщинами".

"Это происходит также под влиянием внешних сил - ваххабизма, салафизма и исламистской ассоциации "Братья-мусульмане", - добавил Эммануэль Макрон, отметив, что часть ответственности лежит на самом французском обществе, которое "допустило случаи превращения городских окраин в гетто и концентрацию нищеты". По его словам, в этих предместьях обосновались организации, проповедующие радикальный исламизм и методически развивающие свой проект.

"Мы должны противостоять тем, кто пытается нас разъединить, и вести борьбу с противоправной деятельностью, чтобы отвоевать все, что республика упустила, - подчеркнул он. - Эта акция начинается сегодня и потребует многих лет".

Эммануэль Макрон отметил, что с начала его президентских полномочий во французских департаментах были созданы группы по борьбе с терроризмом, запрещены ряд исламистских конференций, закрыты подпольные школы. "Только в этом году было проведено 400 контрольных операций, закрыто 93 организации, но нам нужна более широкая, более мощная кампания, - считает президент Франции. - Проект закона против сепаратизма, который будет представлен 9 декабря, призван укрепить основы государства, его светский характер".-0-