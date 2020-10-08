Почтальон в США выбросил около 100 избирательных бюллетеней

8 октября, Минск / Корр. БЕЛТА /. В американском городе Северный Арлингтон почтальон выбросил в мусорку 1 875 почтовых отправлений, среди которых было 98 бюллетеней для всеобщих выборов, сообщает CNN.

Преступление вскрылось случайно, когда один из местных жителей выносил мусор и заметил выброшенные бюллетени. О своей находке он немедленно доложил в полицию. Почтальон, совершивший преступление, уже задержан, ему грозит до 5,5 лет тюремного заключения и штраф в $255 тыс.

Все найденные отправления, согласно информации Министерства юстиции США, в конечном итоге были доставлены получателям.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. В США из-за сложной эпидемиологической ситуации было организовано досрочное голосование. Избиратели могут отдать свой голос по почте, при этом у всех желающих есть возможность лично проголосовать на избирательных участках. Президент страны Дональд Трамп ранее предупреждал о том, что из-за организации голосования по почте могут произойти инциденты, подобные случившемуся в Северном Арлингтоне.-0-