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13 июля 2020, 11:11

Почти 10 млн детей могут не вернуться в школы после пандемии - Save the Children

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 9,7 млн детей по всему миру могут никогда не вернуться в школу после пандемии COVID-19, предполагает британская неправительственная организация Save the Children. В новом докладе, опубликованном 13 июля, она предупреждает о сложившейся в настоящее время беспрецедентной ситуации в сфере образования, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Организация указывает на серьезные сокращения средств на образование в ряде стран после начала пандемии и растущую бедность. В 12 государствах (в Западной и Центральной Африке, а также в Йемене и Афганистане) имеется чрезвычайно высокий риск того, что дети бросят школу навсегда. Еще в 28 странах - умеренный риск такого развития событий.

По всей вероятности, девочки пострадают значительно больше. При закрытых учебных заведениях им часто угрожает гендерное насилие, раннее вступление в брак и ранняя беременность, предупреждает НПО. Многие семьи также будут вынуждены забрать детей из школ ради трудовой деятельности, говорится далее в докладе.

Эксперты Save the Children призвали правительства и кредиторов отреагировать на глобальные проблемы в сфере образования и в срочном порядке инвестировать в продолжение работы школ после нескольких месяцев вынужденного закрытия. Организация также призвала кредиторов предоставить странам с низким уровнем доходов возможность приостановить выплату задолженности.

По данным организации, 1,6 млрд детей во всем мире из-за пандемии были лишены возможности ходить в школу. При этом, несмотря на усилия правительств и гуманитарных организаций, около 500 млн школьников не имели доступа к дистанционному обучению. В настоящее время более 1 млрд детей все еще не могут посещать занятия в связи с ограничительными мерами в их странах.-0-

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