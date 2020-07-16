Почти 100 тыс. норок уничтожат в Испании из-за заражения COVID-19

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ферме в Ла-Пуэбла-де-Вальверде (автономное сообщество Арагон, Испания) уничтожат 92,7 тыс. норок из-за массового заражения COVID-19. Об этом сообщает испанская газета El Confidencial.

О решении уничтожить всех норок, обитающих на ферме, сообщил министр сельского хозяйства, животноводства и окружающей среды Арагона Хоакин Олона. Он рассказал на пресс-конференции, что впервые вспышка COVID-19 была зафиксирована на ферме еще 22 мая, тогда заболели семь работников предприятия, после чего хозяйство временно прекратило работу. С тех пор проводились четыре массовых тестирования норок, при этом последнее исследование показало, что COVID-19 заражены почти 87% всех проверенных животных.

Хоакин Олона подчеркнул, что не установлено, происходит ли передача вируса от животных к человеку или наоборот. Уничтожение животных он назвал превентивной мерой во избежание дальнейшего распространения вируса. Отмечается, что зараженные COVID-19 норки чувствуют себя хорошо, у них не наблюдается симптомов заболевания, с момента вспышки на ферме не зафиксирован скачок смертности животных.

Испания является одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран Европы. По данным Reuters, здесь подтверждено 275 тыс. случаев заболевания, скончались более 28 тыс. человек. Общее число зараженных в мире составляет 13,6 млн, скончались 583 тыс.-0-