Почти 110 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, в мире возросло за сутки почти на 110 тыс., а число смертей, связанных с коронавирусом, увеличилось более чем на 5,6 тыс., сообщила 23 мая Всемирная организация здравоохранения, передает ТАСС.

На 23 мая во всем мире было зарегистрировано 5 103 006 инфицированных и 333 401 умерший. За сутки зафиксировано 109 536 новых случаев заражения и 5 663 смертей.

Регион Северной и Южной Америки по-прежнему на первом месте по числу инфицированных - 2 282 488 (+62 221 за сутки). Количество умерших достигло 135 184(+3 579). В Европе насчитывается 1 987 657 заразившихся (+21 413 за сутки) и 172 958 (+1 631) умерших.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там за последние сутки выявлены 13 331 (всего 402 919) инфицированных, зафиксировано 10 806 смертей (+158 человек за сутки).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 547 973 человек. Далее следуют Россия (335 882), Бразилия (310 087), Великобритания (254 199), Испания (234 824), Италия (228 658), Германия (177 850), Турция (154 500), Франция (141 949) и Иран (131 652).-0-