ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 24 мая 2020
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23.05.20
23.05.20 23:55 В тюрьме в Мексике погибли восемь заключенных В мире
23.05.20 23:13 Почти 110 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире
23.05.20 22:29 "Витебск" и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
23.05.20 22:04 ФОТОФАКТ: В Речицком районе приступили ко второму севу овса и многолетних трав Регионы
23.05.20 21:19 В Минске столкнулись мотоцикл и иномарка – пострадал мотоциклист Происшествия
23.05.20 20:50 Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в регионах Беларуси Общество
23.05.20 20:38 "Энергетик-БГУ" вырвал победу у "Ислочи" в чемпионате Беларуси Спорт
23.05.20 20:03 Пятизвездочный отель в Вене возродил "имперскую традицию" Калейдоскоп
23.05.20 19:29 Первый грузовой поезд Китай-Европа прибыл из Китая в Вильнюс В мире
23.05.20 19:10 В ДТП в Минске столкнулись два легковых автомобиля Происшествия
23.05.20 18:30 Футболисты "Слуцка" и "Руха" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
23.05.20 17:38 В Минском районе столкнулись два авто: один человек погиб, двое в больнице Происшествия
23.05.20 17:36 Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посещений 24 мая В мире
23.05.20 17:22 В Беларуси предлагается усовершенствовать подходы к предоставлению земли юрлицам Экономика
23.05.20 17:04 В Нигерии ликвидированы 135 боевиков В мире
23.05.20 16:43 В Австралии зафиксирована самая высокая в мире скорость интернета Технологии
23.05.20 16:16 Виктория Азаренко планирует сыграть на выставочном турнире в Чарлстоне Спорт
23.05.20 16:06 Полиция задержала захватчика отделения банка в Москве В мире
23.05.20 16:00 Испания разрешит въезд туристов в июле В мире
23.05.20 15:09 Единый стиль велопарковок и места для шеринговых велосипедов предлагается определить в Минске Регионы
23.05.20 15:07 ФОТОРЕПОРТАЖ: "Стрела" проводит рейды с участием мотопатрулей Регионы
23.05.20 14:33 Более 790 выпускников Белорусского госмедуниверситета получили первые рабочие места Общество
23.05.20 14:27 Захватчик отделения банка в Москве угрожает взорвать здание В мире
23.05.20 14:02 Футбольный чемпионат Португалии возобновится 3 июня Спорт
23.05.20 13:50 Власти Пакистана подтвердили гибель 97 человек в авиакатастрофе возле Карачи В мире
23.05.20 13:27 ФОТОРЕПОРТАЖ: Онлайн-концерт JAZZ JAM прошел в Гомеле Культура
23.05.20 13:25 Южная Америка стала новым эпицентром коронавируса - ВОЗ В мире
23.05.20 13:01 Музеи Ватикана откроются для туристов с 1 июня В мире
23.05.20 12:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 13 528 пациентов с COVID-19 Общество
23.05.20 12:12 Аргентина оказалась в состоянии дефолта по внешнему долгу В мире
Все новости
Все новости
В мире
23 мая 2020, 23:13

Почти 110 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в регионах Беларуси
Испания разрешит въезд туристов в июле

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, в мире возросло за сутки почти на 110 тыс., а число смертей, связанных с коронавирусом, увеличилось более чем на 5,6 тыс., сообщила 23 мая Всемирная организация здравоохранения, передает ТАСС.

На 23 мая во всем мире было зарегистрировано 5 103 006 инфицированных и 333 401 умерший. За сутки зафиксировано 109 536 новых случаев заражения и 5 663 смертей.

Регион Северной и Южной Америки по-прежнему на первом месте по числу инфицированных - 2 282 488 (+62 221 за сутки). Количество умерших достигло 135 184(+3 579). В Европе насчитывается 1 987 657 заразившихся (+21 413 за сутки) и 172 958 (+1 631) умерших.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там за последние сутки выявлены 13 331 (всего 402 919) инфицированных, зафиксировано 10 806 смертей (+158 человек за сутки).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 547 973 человек. Далее следуют Россия (335 882), Бразилия (310 087), Великобритания (254 199), Испания (234 824), Италия (228 658), Германия (177 850), Турция (154 500), Франция (141 949) и Иран (131 652).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус медицина
Новости рубрики В мире
Фото Global Look Press В тюрьме в Мексике погибли восемь заключенных
Фото Синьхуа Первый грузовой поезд Китай-Европа прибыл из Китая в Вильнюс
Фото Reuters Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посещений 24 мая
Фото TASS/ZUMA/Next24online В Нигерии ликвидированы 135 боевиков
Фото ТАСС Полиция задержала захватчика отделения банка в Москве
Фото Синьхуа - БЕЛТА Испания разрешит въезд туристов в июле
Главное
Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача
В Беларуси выздоровели и выписаны 13 528 пациентов с COVID-19
Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в регионах Беларуси
Резервные дни ЦТ определены в Беларуси
Топ-новости
В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19
Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19
В Беларуси определен порядок согласования цен на лекарства
Минобразования: уровень зарплаты и социальных выплат педагогам на постоянном контроле
Минздрав получил крупную партию средств защиты для медиков
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19
Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу - МИД
Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП
В Беларуси предлагается усовершенствовать подходы к предоставлению земли юрлицам
В Австралии зафиксирована самая высокая в мире скорость интернета
В БНТУ рассказали, как пройдет аттестация студентов
Полиция задержала захватчика отделения банка в Москве
A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
Южная Америка стала новым эпицентром коронавируса - ВОЗ
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.