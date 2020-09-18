Почти 130 га растительности сгорело на юго-западе Франции

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 130 га растительности сгорело утром 18 сентября в Жиронде (юго-запад Франции). Об этом сообщает французская газета Ouest-France.

Причиной пожара стали вывалившиеся из кузова мусоровоза, а затем загоревшиеся бытовые отходы. Огонь начал быстро распространяться по лесополосе.

В связи с инцидентом железнодорожное движение на одном из участков маршрута Париж - Бордо было переведено на альтернативную линию, что вызвало задержки поездов от 30 до 45 минут. В полдень по местному времени 18 сентября движение все еще было прервано.

Уточняется, что огнем уничтожено 123 га растительности в коммуне Лапуйад и 6 га - в соседней коммуне Ларюскад. Для ликвидации возгорания были мобилизованы около 130 пожарных, а также два водных бомбардировщика.

С начала лета Жиронда переживает сильную засуху, в регионе регулярно объявляют тревогу в связи с риском природных пожаров.-0-