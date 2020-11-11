Почти 130 протестующих задержаны на митинге в Ереване

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На митинге в Ереване задержали 129 участников акции протеста. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на полицию Армении.

Отмечается, что из 129 граждан, доставленных в полицию с места митинга, организованного на площади Свободы, 41 человек уже освобожден. Во время задержаний отмечались стычки между протестующими и полицейскими, о пострадавших не сообщается.

В настоящее время инициаторы и участники акции находятся у здания правительства Армении. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, а также отмены соглашения по Нагорному Карабаху.

Ранее полиция потребовала прекратить акцию протеста, организованную 17 партиями на площади Свободы в Ереване. Представители правоохранительных органов отметили, что проведение подобных мероприятий запрещено в условиях объявленного в стране военного положения.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.-0-

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