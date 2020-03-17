Почти 14 тыс. человек заразились коронавирусом за минувшие сутки

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки коронавирусом в мире заразились 13903 человека, жертвами стали 862. Такая информация размещена на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает БЕЛТА.

Всего зафиксировано 168 019 случаев заражения, из них 8 643 - за пределами континентального Китая. От COVID-19 в мире умерли 6 606 человек, из которых 3 388 вне территории КНР.

Пандемия коронавируса охватила уже 148 стран. В понедельник вечером президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о ряде новых мер по борьбе с распространением COVID-19. В частности, в полдень 17 марта границы ЕС, Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок, сказал французский президент.-0-