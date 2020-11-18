Почти 200 человек задержаны в Берлине во время протестов против карантина

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине во время акций протеста против карантина задержали не менее 190 человек, сообщает ТАСС.

По данным берлинской полиции, по состоянию на 14.00 по местному времени (16.00 по Минску) было проведено 190 задержаний. Два человека сразу предстанут перед судьей, который изберет для них меру пресечения. Во время операции девять полицейских получили ранения.

У Бранденбургских ворот продолжают оставаться несколько тысяч человек. Полиция применила средства для разгона протестующих. По словам представителя столичной полиции Тило Каблица, правоохранители по сути лишь поливают водой демонстрантов, не используя водометы в полную силу.

Порядок в столице Германии обеспечивают 2,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В помощь берлинским полицейским привлечены их коллеги из других регионов страны.

Протесты приурочены к голосованию в Бундестаге по поправкам к закону о защите от инфекционных заболеваний.-0-