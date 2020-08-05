Почти 220 тыс. пациентов заразились коронавирусом на планете за сутки

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в мире количество случаев инфицирования увеличилось почти на 220 тыс. Об этом сообщает 4 августа Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на 11:00 4 августа в мире были зарегистрированы 18 142 718 инфицированных и 691 013 смертей. Заразились за сутки 219 862 человек, умерли 4 278.

В Северной и Южной Америке за сутки заразились новым коронавирусом 111 129 человек, умерли 2 172. В Европе за 24 часа число инфицированных возросло на 28 964, умерли 647 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там за сутки число заразившихся увеличилось на 55 641, умерших - на 899.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 629 459. Далее следуют Бразилия (2 733 677), Индия (1 855 745), Россия (861 423), ЮАР (516 862), Мексика (439 046), Перу (428 850), Чили (361 493), Колумбия (317 651) и Иран (312 035).-0-