Почти 30 дельфинов и кит выбросились на берег на юге Австралии

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горбатый кит и около 30 черных дельфинов выбросились на берег национального парка Кроаджинголонг в штате Виктория на юге Австралии. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По словам спасателей, происшествие случилось 27 ноября около 16.00 по местному времени. Млекопитающие выбросились на берег одного из отдаленных пляжей национального парка примерно в 400 км к востоку от Мельбурна. Несмотря на то, что ветеринары и эксперты по дикой природе прибыли на место оперативно, большая часть животных погибла. Спасение оставшихся в живых, по словам специалистов, маловероятно. Департамент охраны окружающей среды штата начал расследование.

Власти предупреждают о возможном повышении активности акул в районе происшествия, которое находится вблизи популярного места для кемпинга и рыбалки. В связи с этим местных жителей и туристов просят воздержаться от посещения близлежащих пляжей.

Это уже второй случай массовой гибели черных дельфинов за последнюю неделю. Как сообщалось 26 ноября, более 140 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии.-0-