Почти 340 человек заразились сальмонеллезом в Канаде

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 340 человек заболели сальмонеллезом в семи регионах Канады. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на канадское министерство здравоохранения.

Жертв нет, 48 человек госпитализированы. Больше всего пострадавших в западных канадских провинциях Альберта (208 человек) и Британская Колумбия (78).

Источником инфекции стала продукция одной из американских фирм, которая поставляет в Канаду лук. Заболевшие заразились как после приготовления пищи дома, так и после посещения ресторанов. Продукция этой фирмы отзывается из магазинов.-0-