Почти 4 тыс. незаконных рыболовов задержала полиция Китая с начала года

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2021 года полиция Китая раскрыла около 2,3 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным рыболовством, задержав при этом почти 4 тыс. подозреваемых в рамках национальной кампании по борьбе с незаконным рыбным промыслом на реке Янцзы. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"В ходе операции было задержано 930 рыболовных судов, изъято 126 тыс. рыболовных снастей и свыше 110 тыс. кг улова, а также разоблачены 192 преступные группировки", - сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Как отметил заместитель министра общественной безопасности Линь Жуй, полиция будет и впредь прилагать решительные усилия по ликвидации подпольных производственных цепочек, сокращению масштабов транспортных и коммерческих операций, связанных с незаконным ловом рыбы.

Трехлетняя кампания, запущенная Министерством сельского хозяйства и сельских дел в июне прошлого года, направлена на защиту бассейна самой протяженной реки Китая.-0-